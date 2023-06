Reprodução Tatuzão usado nas obras da Linha 6 do Metrô





O equipamento chamado “tatuzão”, que tem sido usado nas obras da Linha 6-Laranja do metrô, fez com que ocorresse um rebaixamento do solo na Freguesia do Ó, em São Paulo. A Prefeitura da capital paulista precisou interditar a Avenida Miguel Conejo, na altura do número 850, no último sábado (24).

A concessionária Linha Uni, responsável pelas obras, comunicou à imprensa que a interdição precisou ser feita como prevenção. “Decorrência das atividades de escavação com a Tuneladora Norte. A ação é necessária em função da frágil geologia do local”, explicou.

"Trata-se de uma ação normal, parte das medidas de controle que a equipe técnica da obra desenvolve ao longo de todo o traçado da Linha 6 – Laranja”, completou.

A concessionária ainda relatou que o trabalho está controlado e que há uma equipe técnica cuidando do caso. A expectativa da empresa é que as escavações voltem a ser feitas na semana que vem.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo realizou uma vistoria neste domingo (25) na Avenida Miguel Conejo e colocou seus servidores à disposição para "prestar apoio técnico aos responsáveis pela execução da obra".

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foi acionada e bloqueou a Avenida Miguel Conejo na altura da Rua Mateus Leão, tendo que orientar os veículos a desviarem, no sentido bairro, para as Miguel Conejo, Mateus Leão e Bonifácio Cubas.

A SPTrans também entrou em ação e realizou o desviou de oito linhas, como: 8548-10 Parada de Taipas - Term. Lapa; 8549-10 Taipas - Pça do Correio; 9012-10 Itaberaba - Term. Lapa; 9181-10 Vl. Terezinha – Lapa; 938P-10 Jd. Tereza - Metrô Barra Funda; 9717-10 Jd. Almanara - Metrô Santana; 975A-10 Vl. Brasilândia - Metrô Ana Rosa; 9785-10 Vl. Terezinha - Metrô Barra Funda.





