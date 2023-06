Antônio Cruz/ Agência Brasil - 16/06/23 José Múcio tem sido alvo de críticas nas redes sociais por suposta fala preconceituosa.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou na segunda-feira (19) que o "sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul".

A fala ocorreu durante uma live do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa) que foi transmitida no YouTube.

Múcio, que é pernambucano da capital Recife, estava falando sobre os desafios do Brasil: "Esse país é um continente. Digo muito que somos cinco países, nem os pobres são os mesmos neste país. Somos de um estado, o sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul, porque vai viver numa região diferente".

Assista: