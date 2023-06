Reprodução: CMRJ Plenário da Câmara do Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (20), a Câmara tem um dia com foco em urbanismo. Depois de as comissões se reunirem para dar parecer conjunto às emendas do Poder Executivo ao Plano Diretor, a Casa discute com técnicos da prefeitura a primeira revisão do Reviver Centro. A versão original incentivava moradias na Região Portuária, mas a nova proposta oferece contrapartidas (como maior potencial construtivo na Barra e em Botafogo) a quem criar residências na Cinelândia, Praça XV e Castelo.

