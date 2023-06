Reprodução Médico foi demitido





Um médico foi acusado de estar embriagado durante o atendimento a uma idosa em Penha, cidade que fica no litoral norte de Santa Catarina. O profissional foi filmado no domingo (18). A prefeitura informou que o doutor não atenderá mais o município.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, uma senhora está sentada à frente da mesa do clínico geral. Ele mexe no computador de maneira inquieta e digitando com força, demonstrando irritação. O comportamento chamou a atenção dos pacientes que foram atendidos pelo médico.

Com a repercussão – moradores passaram a acusar o médico de estar embriagado – a Secretaria de Saúde divulgou nota. A pasta relatou que o profissional foi contratado há um mês e, a partir de agora, não fará mais parte do quadro de funcionários da Administração Pública.

A secretaria também relatou que é impossível especificar se o médico ingeriu algum tipo de substância.

“A partir do momento em que a Prefeitura Municipal teve conhecimento do caso, o médico foi imediatamente afastado do plantão e não voltará a atuar mais no município”, diz trecho da nota.

“Com relação ao médico, o Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Enfermagem foram notificados para que seja possível avaliar a conduta da equipe e do médico, além do imediato registro do Boletim de Ocorrência”, afirma a secretaria em outra parte do documento.

“A Prefeitura Municipal de Penha reafirma que não compactua com o caso e repudia, veementemente, o ocorrido. Lamentamos a situação e reforçamos nosso compromisso com a qualidade no atendimento de todos os cidadãos”, conclui a nota.

Prefeito critica médico

O prefeito de Penha, Aquiles da Costa (MDB), usou as redes sociais para repudiar o médico. Ele afirmou que o clínico geral é “alguém que jamais deveria possuir um CRM”.

“Pagamos bem todos os nossos médicos, cada centavo que investimos merece ser respeitado como em qualquer outro lugar, por isso não aceito e enquanto for prefeito jamais vou permitir que um ‘médico’ despreparado e sem compromisso com a nossa gente fique impune a uma situação dessa”, opinou.





