Reprodução: Redes Sociais Litoral de Santa Catarina durante o ciclone extratropical

Uma embarcação pesqueira com pelo menos 12 tripulantes naufragou no mar na costa da cidade de Garopaba , no litoral de Santa Catarina , na noite desta sexta-feira (16). As buscas foram iniciadas por volta de 21h30 de ontem.

Segundo informou a Capitania dos Portos à NSC, até às 22h, ninguém havia sido resgatado. Esta foi a última atualização sobre o caso.

O incidente aconteceu perto da Ilha do Coral, ao sul de Florianópolis, a 45 minutos de Garopaba. Ainda, não há informações sobre o destino da embarcação nem o número exato de tribulantes.

O iG entrou em contato com a Marinha e a Capitania dos Portos em Santa Catarina e aguarda atualizações sobre o naufrágio.





A região Sul enfrentou um ciclone extratropical nos últimos dois dias, que causou alagamentos, deslizamentos e estradas bloqueadas em várias cidades . Ainda, a Marinha emitiu um alerta que vale até este sábado (17) para ressaca na faixa sul de Santa Catarina.

