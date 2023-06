Reprodução Ministério Público investiga a compra de veículos blindados pela PRF

O Ministério Público Federal está conduzindo uma investigação sobre a compra de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação é alvo de suspeitas e com um custo que pode ultrapassar os R$ 100 milhões; alguns desses veículos nunca foram utilizados pela tropa.

As informações foram exibidas pelo Jornal Nacional. A empresa responsável por fornecer a maioria dos blindados realizou uma apresentação em 2022 na sede da PRF em Santa Catarina. A ocasião, então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e o ministro da Justiça da época, Anderson Torres, estiveram presentes

Silvinei Vasques, que aparece como responsável pela aprovação dos contratos com a Combat Armor -- durante seu período como superintendente regional da PRF no Rio, teve seu nome relacionado à compra desses veículos.



Segundo a denúncia, dos 29 blindados fornecidos pela empresa para essa superintendência, nove estão atualmente parados no pátio da sede da PRF, localizada na Zona Norte da cidade.

Cinco desses blindados são conhecidos como "caveirões", utilizados para operações especiais, e chegaram a custar quase R$ 1 milhão cada um. Todos os veículos têm o símbolo da Combat Armor.

O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a compra dos veículos blindados pela PRF, após suspeitas de possíveis fraudes nos processos de licitação e questiona a necessidade da aquisição desses veículos.



A investigação também visa apurar se há algum tipo de relação entre Silvinei Vasques e a empresa Combat Armor

Ele também está sendo investigado por operações da PRF que interferiram no deslocamento dos eleitores no segundo turno das eleições





Silvinei se aposentou da PRF em dezembro de 2022, enquanto já era réu por improbidade administrativa devido ao uso indevido do cargo para pedir votos para Jair Bolsonaro.

O MPF estima que as negociações entre a PRF e a Combat Armor podem ter ultrapassado os R$ 100 milhões. Segundo dados disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal, a empresa recebeu mais de R$ 30 milhões em 2020 e 2021.

