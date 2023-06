Reprodução Bombeiros resgatam pacientes em barco após enchentes atingirem unidades de atendimento no Rio Grande do Sul

Durante a madrugada desta sexta-feira (16), a UPA 24 horas de Sapiranga, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, foi inundada devido às intensas chuvas provocadas pelo ciclone extratropical que está afetando o Rio Grande do Sul desde a noite de quinta-feira.

Os bombeiros precisaram resgatar dois pacientes utilizando botes. Ambos foram levados para o Hospital Sapiranga, que está atendendo casos urgentes e emergenciais na cidade.

A prefeitura de Sapiranga informou que a administração municipal está lidando com a situação, redirecionando os serviços de saúde para o Hospital Sapiranga e os postos de saúde.

A administração da cidade também está solicitando doações de colchões, cobertores, alimentos e água para ajudar as famílias afetadas. As doações podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social do município.

As áreas mais atingidas pelas enchentes incluem o Litoral Norte, a Serra, os vales do Sinos, Paranhana e Caí, além da Região Metropolitana. De acordo com a CEEE Equatorial e a RGE, aproximadamente 460 mil clientes estão sem energia elétrica no estado. A situação exige atenção e esforços conjuntos para garantir apoio e segurança às comunidades afetadas.

Uma morte confirmada pela defesa civil

Durante uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (16), o governador Eduardo Leite (PSDB) relatou um óbito e dois desaparecimentos no Rio Grande do Sul devido ao ciclone.

A morte ocorreu na cidade de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, e foi causada por uma descarga elétrica que resultou na fatalidade de um homem.

Desaparecidos

Os dois desaparecidos são de Portão e São Leopoldo. Acompanhado pelo coronel Luciano Chaves Boeira, coordenador da Defesa Civil, o governador expressou preocupação com o nível dos rios, como o Caí, Maquiné e Sinos, e recomendou que as comunidades ribeirinhas nessas regiões permaneçam atentas.

Segundo informações da Climatempo, o fenômeno continuará se intensificando ao longo de todo o litoral da Região Sul do Brasil, gerando uma nova frente fria que resultará em chuvas volumosas e intensas, além de rajadas de vento fortes em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os volumes de chuva podem ultrapassar 150 mm, aumentando o risco de inundações e deslizamentos de terra, especialmente nas áreas como a Região Metropolitana de Porto Alegre, serras e litorais dos dois estados. As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h, principalmente nas regiões Central e Leste, onde a circulação do ciclone extratropical é mais intensa.

Defesa Civil emite alerta para risco de tempestade na Capital

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta já na quarta-feira (29) para risco de tempestade na Capital, nas próximas 48 horas, com volumes de chuva entre 20 a 30 milímetros e rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora. Os prognósticos foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão através do telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193. Este alerta tem validade até a publicação de seu cessar.

Instruções de segurança:

Abrigue-se em local seguro

Mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de publicidade

Desligue equipamentos da rede elétrica

Não entre em alagamentos

