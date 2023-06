Reprodução Arthur Maia foi assaltado, nessa segunda-feira (12), no Rio de Janeiro

O presidente da CPI do 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Oliveira Maia (União-BA), foi assaltado nessa segunda-feira (12), durante passeio em Ipanema, no Rio de Janeiro. Enquanto caminhava pelo calçadão na Avenida Vieira Souto, o parlamentar teve seu escapulário – cordão religioso de ouro – arrancado por um jovem de 17 anos, que fingia ser vendedor ambulante.

O jovem se escondeu embaixo de um caminhão estacionado na rua Prudente de Morais após roubar o objeto. Ao se deparar com os agentes do projeto Segurança Presente, o rapaz tentou engolir o escapulário, mas foi levado à 12ª Delegacia de Polícia da capital e o objeto foi devolvido ao parlamentar. Na unidade, foi constatado que o agressor tinha antecedentes criminais.

O deputado agradeceu “com muita satisfação” os agentes e a “eficiência do projeto Segurança Presente”. “Inclusive a polícia chegou no mesmo horário, um minuto depois”, disse Maia.

