Reprodução/Instagram @feijoadadorosa Evento que vítimas da febre maculosa compareceram acontece todos os anos em Campinas (SP)

O evento que as três vítimas de febre maculosa compareceram em Campinas (SP) reuniu 3,5 mil pessoas e é uma festa tradicional da região. Em 2023, ocorreu a 22ª edição da "Feijoada do Rosa", que aconteceu em 27 de maio na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio.

As três pessoas que tiveram a doença confirmada como causa da morte faleceram no último dia 8 e apresentaram sintomas como febre, dores e manchas vermelhas pelo corpo.

As duas primeiras vítimas foram a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, e o namorado dela, o piloto Douglas Costa, de 42 anos. Evelyn Santos, de 28 anos, que morava em Hortolândia (SP), também morreu na mesma data e teve o diagnóstico confirmado nessa terça (13).

Uma adolescente de 16 anos também tem a morte investigada por suspeita de febre maculosa. Assim como as três vítimas, a jovem esteve no evento em Campinas.

Das 22 edições da festa, os últimos 10 anos foram realizados na Fazenda Santa Margarida. A "Feijoada do Rosa" reúne DJs de música eletrônico e o ingresso dá direito a comida, bebida e um abadá personalizado. A entrada para o evento tem preços altos, chegando a custar até R$ 750 na pré-venda.

Nas redes sociais, a festa se manifestou sobre as mortes e disse "declarar seu profundo pesar, solidarizando-se com as famílias e amigos enlutados".

"Até o momento, não se pode descartar que as contaminações tenham eventualmente ocorrido durante essa frequência na Fazenda Santa Margarida, mesmo porque a Vigilância Sanitária local veio a público reforçar que a cidade de Campinas ganha especial expressão como foco da referida doença. Reiteremos nossos profundos sentimentos, permanecendo a organização do evento à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento adicional que se mostre necessário", escreveu a organização do evento.

Após os casos virem à tona, Campinas confirmou o surto da doença na Fazenda Santa Margarida. Os eventos no local foram suspensos até que um plano de contingência seja apresentado, além de comunicação pelos responsáveis.

Em comunicado, o estabelecimento disse sempre agir segundo as exigências da Vigilância Sanitária e que mantém rigoroso processo de manutenção e cuidados.

"A Fazenda Santa Margarida se coloca à disposição das autoridades competentes para qualquer auxílio necessário na investigação desse triste acontecimento", afirmou a Fazenda, que está sob administração do Grupo Vidotti.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.