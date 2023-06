Reprodução / Instagram @feijoadadorosa Feijoada do Rosa, evento realizado na Fazenda Santa Margarida

Um quinto possível caso de febre maculosa está sendo investigado na região de Campinas, em São Paulo. Segundo a prefeitura, trata-se de uma mulher de 38 anos que está internada na rede privada, com sintomas que começaram no dia último dia 10, mas ela ainda aguardo o resultado do exame laboratorial. Ela foi a um show na Fazenda Santa Margarida, mesmo lugar em que as três vítimas confirmadas da doença estiveram.

Ela foi a um show do cantor Seu Jorge no dia 3 de junho, que ocorreu na mesma fazenda. Além dos três óbitos confirmados pela doença, a morte de uma adolescente de 16 anos que também esteve no local ainda é investigada por suspeita da doença.

O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, confirmou três óbitos na terça-feira (13). Mais tarde, a Secretaria de Saúde de Campinas relatou um quarto óbito com suspeita de febre maculosa, mas este ainda é investigado pelo instituto.

As primeiras vítimas foram um casal de namorados, uma mulher de 36 anos e um homem de 42 anos. Depois, foi confirmada a morte de outra mulher, de 28 anos, pela doença.

O que diz a Fazenda Santa Margarida

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Fazenda Santa Margarida lamentou as mortes em decorrência da febre maculosa e disse que "sempre agiu e age de acordo com todas as normas e exigências legais relacionadas à vigilância sanitária, bem como mantém um rigoroso processo de manutenção e cuidados em relação ao espaço e sua conservação".

O estabelecimento ainda afirmou que "nos dias 12 e 13 de junho de 2023, a Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, esteve em nossas dependências para realizar a análise do local e sugerir medidas que visam ajudar o Município a diminuir a incidência da febre maculosa e a orientar os frequentadores do local sobre os cuidados que devem ter em relação ao processo de contaminação, além de informar áreas de risco por meio de placas de sinalização".

"A Fazenda está trabalhando num plano de ação e deverá apresentar aos órgãos competentes ainda essa semana", acrescentou a nota, dizendo que toda a documentação do local está "em conformidade e regularidade com os órgãos competentes e as exigências legais, incluindo a Prefeitura Municipal de Campinas".

"A Fazenda Santa Margarida se coloca à disposição das autoridades competentes para qualquer auxílio necessário na investigação desse triste acontecimento", afirmou a Fazenda, que está sob administração do Grupo Vidotti.

