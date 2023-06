Reprodução/Twitter @_dersp Chuvas intensas estão causando pequenos alagamentos e queda de barreiras na região de São Sebastião

A rodovia Rio-Santos (SP-55) foi interditada nesta quarta-feira (14) nos km 172 (Barra do Sahy) e no km 142 (na região de Toque Toque), em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Desde a tarde de terça-feira (13), as fortes chuvas e o tempo instável estão causando alagamentos e queda de barreiras e árvores na região.

O Departamento de Estradas de Rodagem do estado de São Paulo (DER-SP) já está no local para desobstruir os trechos e indicaram que apesar do tempo instável e da visibilidade reduzida na via, o tráfego segue normal nos dois sentidos

Em fevereiro deste ano, tempestades causaram uma tragédia que deixou 65 mortos no litoral norte de São Paulo. A região da Barra do Sahy foi uma das mais afetadas pelos deslizamentos de terra.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil emitiu um comunicado nesta segunda-feira (12) que alerta sobre chuvas intensas na região até sexta-feira (16):

Reprodução/Twitter @defesacivilsp O comunicado da Defesa Civil aponta fortes chuvas no litoral paulista e no Vale do Ribeira.

De acordo com a Casa Militar do Estado, foram registrados nas últimas horas 142,6 milímetros de chuva em Juquehy 2; 119,6mm na Barra do Una; 107,7mm em Juquehy; 94,5mm em Boiçucanga e 94,1mm em Cambury — todos na costa sul do município de São Sebastião.