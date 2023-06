Reprodução / Twitter - 13.06.2023 Chuvas causam alagamentos em São Sebastião (SP)

Na manhã desta terça-feira (13), a costa sul de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, está registrando diversos pontos de alagamento em decorrência das fortes chuvas que atingem o local. A região de Juquehy é a mais afetada.

Vídeos compartilhados por moradores nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas.

Reprodução / Twitter - 13.06.2023 Fortes chuvas atingem principalmente a região de Juquehy, em São Sebastião (SP)

Segundo a Prefeitura de São Sebastião, as equipes da Defesa Civil estão em alerta e foram acionadas para o bairro da Vila do Sahy, o mais atingido pelas chuvas no início deste ano, no feriado de Carnaval.

Segue a situação da passarela de Juquehy, Costa Sul da cidade de São Sebastião/SP! 🚨 pic.twitter.com/kCn8hWCM7c — Prefeito Felipe Augusto (@prefeitoFA) June 13, 2023

Boletim emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e pela Defesa Civil alertam para risco de deslizamento de terra, de grau moderado a alto. Conforme o comunicado, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden) prevê mais chuvas até esta sexta-feira (16) e o solo já está bastante encharcado.

De acordo com a Casa Militar do Estado, foram registrados, nas últimas 24 horas, 142,6 milímetros de chuva em Juquehy 2; 119,6mm na Barra do Una; 107,7mm em Juquehy; 94,5mm em Boiçucanga e 94,1mm em Cambury — todos na costa sul do município.

Os atendimentos das Unidades de Saúde da Família (USFs) Barra do Sahy e Juquehy 1 e 2 estão suspensos nesta terça-feira (13) devido às dificuldades de acesso. Além disso, as aulas da região também foram canceladas.

O iG entrou em contato com a Defesa Civil para mais informações e aguarda o retorno. Até o momento, não há registros de deslizamentos de terra, desabrigados ou feridos.



Tragédia do início do ano

Rovena Rosa/Agência Brasil - 23/02/2023 Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy, em São Sebastião, após tempestades no litoral norte de São Paulo

Em fevereiro deste ano, fortes chuvas devastaram o Litoral Norte de São Paulo, causando deslizamentos de terra e deixando dezenas de mortos.



À época, a cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia. Outra cidade atingida foi Ubatuba.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados.

A tragédia é a maior envolvendo as chuvas já registrada no Brasil em 24 horas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

