Reprodução/Pexels O corpo do recém-nascido foi enterrado no fundo da casa da avó da jovem

Um casal foi preso no município de Nova Venécia (ES), acusados de enterrar o filho recém-nascido. O jovem de 18 anos, e a namorada de 16 anos, são residentes de Ouro Verde, em Minas Gerais, e teriam ocultado o corpo do filho nos fundo da casa da avó. À polícia , a adolescente confirmou a ocultação do cadáver , mas não disse se eles foram os responsáveis pela morte da criança, apenas informando que o namorado costumava "sufocar o recém-nascido ”.



A prisão ocorreu na última quarta-feira (07), após o pai do rapaz denunciar o paradeiro do casal . O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Wilian Dobrovosk Simonelli, disse que o pai do jovem teria viajado até Nova Venécia para encontrar os suspeitos, mas que acabou passando por dificuldades financeiras e de moradia.

O avô do bebê teria trabalhado na colheita de café na época em que buscava informações sobre o paradeiro dos suspeitos, denunciando à polícia assim que o descobriu. O casal estava abrigado numa manilha, no bairro São Cristóvão, e foram encaminhados à Delegacia Regional de Nova Venécia.

A adolescente confessou que após a morte do recém-nascido , os dois decidiram roubar a motocicleta e fugir para o Espírito Santo. Na cidade, eles venderam o veículo por R$ 2 mil.

Vale ressaltar que a jovem já possuía passagem pela polícia , com um mandado de prisão preventiva aberto e expedido na Justiça de Teófilo Otoni (MG). O delegado informou que "dependendo do resultado das investigações sobre a causa da morte e eventual participação do casal, os jovens podem responder por ocultação de cadáver".

