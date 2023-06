Reprodução Brasileiro pretendia sair do país para participar do grupo terrorista, mas foi detido no embarque

A Polícia Federal (PF) prendeu um brasileiro, na manhã desta segunda-feira (12), no momento em que ele deixaria o país para se juntar ao grupo radical Estado Islâmico . A prisão ocorreu no portão de embarque internacional do Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo .

Além da prisão, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG). A investigação apura a conduta criminosa de integrar e promover organização terrorista prevista na Lei nº 13.260/2016, com pena de reclusão de cinco a oito anos e multa, e ressalta que o crime de terrorismo é considerado hediondo pela legislação nacional.

Grupo terrorista

O Estado Islâmico (EI) é um califado – um Estado governado por uma autoridade religiosa, o califa – com atuação terrorista, que controla regiões no Iraque e Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais de alguns princínpios do islamismo.





Esse grupo terrorista foi criado a partir da vertente iraquiana da Al-Qaeda, responsável por planejar e executar os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, e se consolidou com a instabilidade gerada pela guerra no Iraque, após a invasão norte-americana em 2003.

O EI impõe a sharia – a lei islâmica – nos territórios dominados e persegue minorias étnicas e religiosas, além de travar lutas contra outros grupos islâmicos e decretar punições pesadas a todos aqueles que não seguem o Corão, o livro sagrado do Islã.

