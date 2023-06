Reprodução/Facebook Praia Grande Mil Grau - 12.06.2023 Caso ocorreu no domingo (11) no litoral paulista

Dois assaltantes foram presos pela polícia após serem atropelados pelo motorista de um carro que eles haviam roubado em Praia Grand e, no litoral de São Paulo.

Segundo os agentes, os criminosos teriam roubado um óculos de sol que estava no rosto da vítima e tentando subtrair o celular dele enquanto aguardava a abertura de um semáforo no bairro Ocian. Após isso, o motorista teria perseguido e atropelado os dois suspeitos, que tiveram ferimentos leves.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista atinge os bandidos e eles são atirados contra um outro carro, que estava estacionado no local. Veja:









O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate de um dos assaltantes que ficou com parte do corpo preso debaixo da motocicleta em que fugia com o comparsa após o roubo. Ainda de acordo com a corporação, ele foi levado ao Pronto-Socorro de Praia Grande com escoriações no rosto. Já o outro ladrão foi conduzido à delegacia com lesões nos braços e nas pernas.

O delegado Marcelo Costa Leme Válter informou à TV Globo que "Pelo o que foi apurado, ele [vítima] agiu amparado pela legítima defesa, uma vez que estava tentando repelir uma injusta agressão praticada contra o patrimônio dele".

Ainda de acordo com Leme Válter, os criminosos devem ser indiciados por furto qualificado e permanecerão à disposição da Justiça. "A pena [para ambos] pode chegar a até oito anos de reclusão".

