Divulgação/Polícia Federal Com a suspeita de bomba em avião, o aeroporto de Foz do Iguaçu foi fechado

A suposta bomba encontrada em avião na noite de domingo (11), no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, era, na verdade, um pacote de coxinhas, conforme informou o delegado de Polícia Federal (PF) Marco Smith, em entrevista nesta segunda-feira (12).

"Em conversas informais, foi detectado que ele [o passageiro] tinha um pacote de coxinhas e seria isso que ele teria dito que era a suposta bomba”, diz o delegado. O caso ocorreu por volta das 21h no domingo (11) e a aeronave chegou a ser evacuada. O suspeito é um homem que trabalha no ramo de hotelaria e estava viajando a serviço.

Leia também PF intercepta viagem de brasileiro que se juntaria ao Estado Islâmico

Ainda de acordo com a PF, equipes foram chamadas após um passageiro do voo falar para uma comissária de bordo, durante o embarque, que estaria com uma bomba. “E o importante neste caso é que não foi só uma aeromoça que ouviu, foram duas aeromoças e outros passageiros também; inclusive, houve um certo alvoroço a bordo quando ele falou isso”, afirmou Smith.

Após o avião ser inspecionado e nenhuma ameaça ser encontrada, o aeroporto foi reaberto e funciona normalmente nesta segunda-feira (12). Peritos da PF confirmaram, após análise, que era apenas um pacote com coxinhas. "A aeronave foi vistoriada em toda sua cabine para que pudesse se determinar se eventualmente havia algum artefato ou não”, informou o delegado Smith. “Nada foi encontrado e a aeronave foi liberada para prosseguir com suas atividades", diz.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.