Uma mulher de 26 anos sobreviveu após uma queda de 18 metros enquanto fazia rapel na cachoeira do Tororó, na região de Santa Maria, no Distrito Federal. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do DF e, devido à dificuldade de acesso ao local, a operação durou cerca de 6 horas e eles precisaram usar uma tirolesa para retirar a vítima.

O acidente ocorreu na tarde desse sábado (10) e a mulher estava junto com um grupo que praticava esportes na queda d'água. Os bombeiros foram acionados pouco depois das 15h.

Segundo a corporação, a vítima estava na base da cachoeira e tinha uma fratura exposta no tornozelo direito e um corte profundo no cotovelo, que sangrava muito.

Assim que os militares chegaram até ela, imobilizaram a mulher e a aqueceram usando duas mantas térmicas, já que ela estava com as roupas molhadas após a queda.

A mulher foi colocada, então, em uma maca que é uma espécie de cesto e foi içada pelos bombeiros. Quando chegaram com ela no topo da cachoeira, ainda precisaram caminhar por cerca de três horas, carregando a mulher, até o local onde estava a ambulância do SAMU.

A vítima foi encaminhada a um hospital e não corre risco de vida.

