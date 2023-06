Presidencia Ucrânia - 08.06.2023 Inundações causadas pela explosão da usina hidrelétrica de Kakhovka na região de Kherson

As autoridades da Ucrânia informaram que 35 pessoas, incluindo sete crianças, estão desaparecidas após as inundações no país, devido à destruição da usina hidrelétrica de Kakhovka, na região de Kherson.

O procurador-geral Andrii Kostin disse que o ocorrido é "a pior catástrofe ambiental desde Chernobyl".

A represa de Kakhovka, que é localizada em região controlada pela Rússia, foi destruída em 6 de junho, obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) até mesmo classificou a destruição da barragem de Nova Kakhovka como um dos ataques mais graves contra a infraestrutura civil ucraniana, que pode constituir um crime de guerra.

A Ucrânia acusa a Rússia de ter lançado explosivos contra o reservatório, que fica no rio Dnieper. Moscou, no entanto, diz que Kiev atacou a estrutura com artilharia.

Segundo o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, ao menos 35 pessoas estão desaparecidas na região de Kherson em decorrência das inundações.

De acordo com ele, o ocorrido ainda deixou cinco mortos em Kherson, além de outra vítima fatal em Mykolaiv. No total, conforme o ministro, 3.700 pessoas foram retiradas de suas casas.

