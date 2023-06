Reprodução: Flickr Parada LGBT na Avenida Paulista

A 27ª Parada do Orgulho LGBT acontece neste domingo (11) na capital de São Paulo. Nesta edição, 19 trios elétricos irão desfilar da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, a partir das 10h.

Por conta da Parada, haverá algumas alterações no trânsito da região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará o monitoramento do tráfego de veículos das 5h até as 21h.

A Avenida Paulista será fechada para carros a partir das 8h da manhã. As mudanças ocorrerão também na Praça Oswaldo Cruz até a Praça do Ciclista. Ainda, na Rua da Consolação, na Praça do Ciclista até a Praça Roosevelt, o bloqueio será feito a partir das 12h.

A escolta será realizada neste percurso: Avenida do Estado, Avenida Tiradentes, Avenida 23 de Maio, Rua Ramon Penharrubia (começo do acesso pela Avenida 23 de Maio até o acesso à Avenida Bernardino de Campos), Avenida Bernardino de Campos e Avenida Paulista.





A programação

Neste ano, o tema da Parada é "Queremos Políticas Sociais Para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade". Artistas como Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Majur estarão entre as atrações do evento.

"Chegou a hora de a Parada ser um instrumento para evidenciar os diversos dilemas vividos pela população LGBT+ que se encontra em situação de rua, com a falta de moradia e empregos, pobreza e exclusão social. É necessário discutir temas evidenciados na política de assistência social que possam gerar respostas e soluções para os problemas que estamos enfrentando", declara o manifesto.

A previsão de finalização do evento às 18h.

Veja o cronograma das atrações dos trios elétricos



Organizações de Parada do Orgulho LGBT+ do Brasil

Famílias LGBT+

Prefeitura I — Artista: Aristela

Prefeitura II — Artista: Megam Scott

Prefeitura III — Artista: Márcia Pantera

HIV/Aids — Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco

Pessoas aliadas — Artista: Filipe Catto

Rede de orgulho — Artista: Kauan Russell

Patrocinadores — Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba

Lésbicas — Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro

Patrocinador — Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, Dj Transalien

Gays — Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido

Patrocinador — Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulete Pink

Bi+ — Artistas: PC e Litta

Patrocinador — Artistas: Majur, Thiago Pantaleão e Cris Negrini

Travesti/Trans — Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz

Patrocinador — Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling

Patrocinador — Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo

Diretoria da APOLGBT-SP — Artistas: Bixarte, Luana Hansen e Tico Malagueta

