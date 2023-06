Divulgação/Palácio do Planalto Lula defendeu manutenção de Julian Assange no Reino Unido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como "preocupante" a decisão do Reino Unido em extraditar Julian Assange, fundador do Wikileaks. Para o petista, Assange realizou um importante trabalho contra ações ilegítimas de países contra outros.

O Reino Unido decretou a extradição de Assange nesta semana, por entender que o jornalista não tem base para contestar a decisão da Alta Corte preferida em 2022. Entretanto, a defesa do fundador do Wikileaks tentará um novo recurso na próxima semana.

Para Lula, a prisão de Assange atenta a liberdade de imprensa e a

defesa da democracia. Em maio, o petista já havia defendido a manutenção de Assange no Reino Unido.

"Vejo com preocupação a possibilidade iminente de extradição do jornalista Julian Assange. Assange fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra outro. Sua prisão vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa. É importante que todos nos mobilizemos em sua defesa", disse Lula.

Em 2021, a Justiça do Reino Unido autorizou a manutenção de Assange no país. Na época, o juiz entendeu que a prisão poderia causar riscos à saúde mental do jornalista.

A sentença, porém, foi revertida no ano passado. A Alta Corte de Londres atendeu a um pedido do governo dos Estados Unidos, que garantiu segurança e prisão especial para Julian Assange. O governo americano ainda garantiu a possibilidade de cumprimento de pena na Austrália, país natal do fundador do Wikileaks.