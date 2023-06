REPRODUÇÃO/YOUTUBE Vereador é acusado de injúria racial contra servidora da Câmara de Canguçu (RS)

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar o vereador de Canguçu (RS), Francisco Romeu Vilela (Progressistas), acusado de racismo contra uma servidora da Câmara Municipal. Segundo os investigadores, Vilela é acusado por injúria racial.

O caso aconteceu na última segunda-feira (5) durante a sessão da Câmara Municipal de Canguçu. Durante o intervalo da reunião, o vereador chamou uma servidora de “neguinha” e a classificou como “puta”.

“Aquela neguinha é puta”, disse o parlamentar.

Após a fala, o áudio da sessão foi cortado pela presidência da Casa. A votação foi retomada sem declarações do vereador ou de outros parlamentares.

A Polícia Civil informou que a servidora prestou queixa nessa quarta-feira (7). Os investigadores devem solicitar o áudio original da sessão à Câmara dos Vereadores.

Em nota, a executiva municipal do Progressistas informou que não compactua com as falas do parlamentar e classificou o caso como “ato isolado”. A legenda não informou se tomará ações contra o vereador.

A Câmara Municipal de Canguçu e o vereador Xico Vilela também não se posicionaram sobre o caso.