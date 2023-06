Divulgação Homem é preso suspeito de vender ossos humanos

Nesta quinta-feira (8), um homem foi preso suspeito de vender ossos humanos em uma das ruas mais movimentadas da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os policiais chegaram até ele após denúncias de pessoas que passavam pelo local e avistaram a situação.

Eric de Moura Soares foi abordado por agentes do programa Segurança Presente na rua São Francisco Xavier. Na ocasião, ele havia colocado o material em uma espécie de banca com um caixote para vender.

Aos policiais, o suspeito disse estar em situação de rua e que encontrou os ossos jogados no lixo.

Oito conjuntos ósseos foram apreendidos pelos agentes. O material aparenta estar coberto por uma resina, o que levanta suspeitas de que tenham sido furtados ou descartados de forma irregular. Os ossos vão passar por perícia do Instituto Médico Legal (IML) para análise.

O homem foi detido em flagrante acusado de vender tecidos ou partes de órgãos do corpo humano.

