Reprodução/Metrópoles - 08.06.2023 Marcha para Jesus começou em São Paulo na manhã desta quinta-feira (8)

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, foi vaiado pelo público durante sua fala na Marcha para Jesus, evento evangélico realizado na capital paulista nesta quinta-feira (8). Ele foi convocado para representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o petista recusar o convite da organização.

O nome de Messias foi cotado por ser um dos poucos evangélicos no Palácio do Planalto. Além dele, a deputada federal Benedita da Silva (PT), também evangélica, participou do ato.

Ao iniciar sua fala, Jorge Messias foi vaiado pelo público. Ele comentava a necessidade de ‘paz’ no país e ressaltou que o governo petista buscará a ação.

“Vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o Reino. Estamos lá levantados por Deus para cumprir um propósito. Nosso povo quer paz e vamos lutar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu para trazer para vocês”, afirmou.

Os organizadores ainda fizeram uma operação pelas autoridades brasileiras e pediu que eles sejam “guiados pelos espíritos”. Após a oração, Messias e Benedita deixaram o local.

Além das autoridades nacionais, prefeitos da Grande SP também estiveram presentes no evento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi convidado, mas não participou por estar em viagem à Paris, na França. Já o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou sua participação para o período da tarde.