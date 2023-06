redacao@odia.com.br (IG) Arquivo: Lula visita cidade na Bahia onde Bolsonaro venceu eleições em 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, nesta quarta-feira (7), da cerimônia de inauguração do campus Paulista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) , localizado na Região Metropolitana de Recife (PE).

O evento, que ocorrerá às 11h30, marca a entrega oficial das instalações definitivas.

O campus de Paulista teve seu início em 2014, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, e faz parte de um conjunto de institutos federais estabelecidos no Brasil entre 2003 e 2015, com o objetivo de promover a educação, a inclusão e a descentralização das unidades de ensino.

As obras do campus foram finalizadas em fevereiro deste ano, após 11 meses de aulas remotas devido à pandemia. O investimento totalizou R$ 12 milhões, e o Ministério da Educação (MEC) destinou R$ 375 mil para aquisição de mobiliário e equipamentos.

Com uma área de 6,4 mil metros quadrados, o campus conta com diversas estruturas, como um bloco administrativo, biblioteca, auditório, salas de aula, laboratórios e áreas de convivência.

Atualmente, o IFPE de Paulista possui 1.125 alunos matriculados em diferentes cursos, além de uma equipe composta por 46 docentes e 30 técnicos-administrativos em educação.

Leia também Tacla Duran consegue habeas corpus para depor à Câmara

O presidente Lula destacou a importância da inauguração do campus, ressaltando que a estrutura moderna e bem equipada proporcionará um ambiente propício para o desenvolvimento da educação, ciência e tecnologia, que são as principais funções dos institutos federais.

Além disso, o IFPE de Paulista tem como foco os eixos tecnológicos de Informação e Comunicação, e Gestão e Negócios. O campus funcionou inicialmente em instalações provisórias a partir de 2015, até que em meados de 2020 teve início a transição para a sede definitiva, onde as aulas estão sendo realizadas há cinco meses.

Com base nas potencialidades e vocações regionais, os institutos federais buscam integrar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão com as características das áreas em que estão inseridos.

No caso do IFPE de Paulista, serão promovidas interações entre os estudantes e as comunidades rurais por meio de estágios de vivência, que ocorrerão durante as férias de 2023. Além disso, o campus irá oferecer cursos de informática direcionados a grupos como pescadores, indígenas, quilombolas, assentados e agricultores familiares.

Ao investir na expansão e fortalecimento dos institutos federais, o governo busca reconstruir o país com mais igualdade e inclusão, proporcionando oportunidades para os jovens se inserirem no mercado de trabalho e contribuírem para o desenvolvimento socioeconômico.

O IFPE possui 16 campi em todo o estado de Pernambuco, além de 10 polos de ensino a distância, atendendo quase 30 mil estudantes com uma ampla oferta de cursos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.