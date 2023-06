Agência Câmara Sanderson, deputado federal

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) deve protocolar ainda nesta terça-feira (6) um pedido de impeachment na Câmara contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tendo como base a visita do venezuelano Nicolás Maduro ao país e a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento, o deputado gaúcho deve apontar supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo chefe do Executivo federal envolvendo Maduro e Zanin.

Sanderson deve argumentar uma suposta quebra de de tratados internacionais com o convite de Lula ao ditador Nicolás Maduro, já que o petista fez uma recepção com honras de chefe de Estado venezuelano, que é acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos.

No documento, ele aponta ainda que Lula teria atentado contra a segurança interna do Brasil ao permitir a entrada de Maduro no país, tendo em vista ele é acusado pela ONU de crimes contra a humanidade.

Além disso, Sanderson relata, no mesmo pedido de impeachment, a indicação do advogado da família de Lula, Cristiano Zanin, ao STF. Neste caso, ele indica a violação do princípio da impessoalidade e da moralidade do presidente da República ao indicar o seu advogado particular ao cargo.

No fim de janeiro, o deputado bolsonarista foi o responsável pelo primeiro pedido de impeachment de Lula dizendo que a fala do petista em classificar o impeachment de Dilma como "golpe" foi um atentado contra a democracia.

