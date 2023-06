Reprodução/Energoatom - 11.09.2022 A usina nuclear de Zaporizhzhia fica a 150 km da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka, que sofreu a explosão.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) classificou a destruição da barragem de Nova Kakhovka como um dos ataques mais graves contra a infraestrutura civil ucraniana, que pode constituir um crime de guerra.

Segundo o CICV , este é "um dos danos mais significativos em infraestruturas civis desde fevereiro de 2022", data do início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Dezenas de milhares de pessoas nas duas margens do rio Dnipro estão sofrendo com as inundações que ameaçam as suas vidas ", declarou o CICV.

De acordo com a Cruz Vermelha , o direito internacional contempla uma proteção especial para infraestruturas do porte da usina por conta de seu papel na garantia de abastecimento básico e pelo risco que a sua destruição pode causar no entorno .

O caso acendeu um alerta sobre possíveis danos ambientais dado o risco nuclear , já que a usina que teve a barragem comprometida é responsável por resfriar os reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia, situada a 150 km .

O desenrolar dos conflitos na região preocupa a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que afirmou estar monitorando de perto a situação, mas a organização garantiu que não há risco imediato .



















SOBRE A EXPLOSÃO

O ataque que destruiu a barragem da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, ocorreu na madrugada desta terça-feira (6) e causou inundações em Kherson.

A região onde fica a estrutura atualmente é controlada pela Rússia. Dados da RIA, veículo estatal russo, apontam que cerca de 22 mil pessoas foram evacuadas do local da explosão , e o governo ucraniano informou que até 80 municípios podem ser inundados .

Habitantes da região do Rio Dnipro estão tendo que deixar suas casas, e povoados próximos seguem sem abastecimento de água e energia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convocou uma reunião de emergência com os chefes de segurança.

“Terroristas russos. A destruição da barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka apenas confirma para o mundo inteiro que eles devem ser expulsos de todos os cantos do território ucraniano. Nem um único metro deve ser deixado para eles, porque eles usam cada metro para o terror”, escreveu Zelensky no Twitter.

Nas redes, Zelensky também afirmou tratar-se do “maior desastre ambiental causado pelo homem na Europa em décadas”:

“A Rússia controla a barragem e toda Kakhovka há mais de um ano. É fisicamente impossível explodi-lo do lado externo, com um bombardeio. Foi minado pelos ocupantes russos. E eles explodiram.

A Rússia detonou uma bomba de destruição ambiental em massa. Este é o maior desastre ambiental causado pelo homem na Europa em décadas. São os terroristas mais perigosos do mundo. E é por isso que a derrota da Rússia – uma derrota que vamos garantir de qualquer maneira – será a contribuição mais significativa para a segurança da nossa região, da nossa Europa e do mundo inteiro [...]”.