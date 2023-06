Divulgação Salles

O deputado Ricardo Salles atacou a aproximação do ex-presidente Jair Bolsonaro com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Por meio das redes sociais, ele fez diversas críticas, um dia depois do ex-presidente ter almoçado com Nunes e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. "Quem com os porcos anda, farelo come", afirmou o deputado no Twitter.

Bolsonaro e Nunes se reuniram duas vezes em menos de um mês, o que irritou Salles, que quer ser candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024 e disputa o apoio de Bolsonaro, enquanto Nunes concorrerá à reeleição.

As críticas não pararam por aí. Ainda por meio do twitter, o deputado apontou relações entre o PL, presidido por Valdemar, e o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A Prefeitura, de Nunes e Marta (Suplicy), está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais e nem direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha", escreveu Salles.

Por fim, ele postou mais um ataque, tirando o trecho de uma live no dia anterior em que ele defende uma separação entre os políticos "sérios e os picaretas".

"Tão relevante quanto as escolhas ideológicas, a degradação da política brasileira nos impõe, antes de tudo, separar os sérios dos picaretas. Essa história de pragmatismo virou desculpa para justificar apoiar ladrão e vagabundo", afirmou.

Os desprestígio a Salles teria um motivo. Bolsonaro e Valdemar têm pesquisas mostrando que um nome do ex-ministro não ganha a eleição em São Paulo. Assim, tentam atrair o prefeito, que é do MDB, para o PL.