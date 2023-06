redacao@odia.com.br (IG) Falha da Polícia Militar na contenção dos atos golpistas de 8/1 é alvo da CPI.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que investiga os atos golpistas no dia 8 de janeiro em Brasília deve ouvir o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos nesta segunda-feira (5).

O militar era encarregado pela escala dos policiais militares no dia 8 de janeiro de 2023, durante a invasão da sede dos Três Poderes.

Ele será ouvido às 14h, na sede do Poder Legislativo do Distrito Federal. O deputado Fábio Felix (PSOL) foi quem solicitou o comparecimento do coronel: " é geral a percepção de que houve houve atraso na resposta das forças de segurança ", disse ele sobre os atos golpistas.

Nesta segunda-feira (5), outro coronel da PM, Paulo José Ferreira de Sousa , também foi convocado para depor. Este, por sua vez, não compareceu. Sua defesa entregou um atestado psiquiátrico e solicitou o cancelamento de seu depoimento na última sexta-feira (2).

Segundo relatório da Polícia Federal, Paulo José foi considerado omisso e falhou no planejamento da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques. “ É verossímil acreditar que Paulo José agiu de forma omissa , frente aos crimes praticados no dia do evento, ao não elaborar o planejamento operacional do policiamento ostensivo do Distrito Federal”, diz o documento.