Polícia acha 800 kg de maconha em carro de luxo em Mato Grosso do Sul





A Polícia Federal (PF) prendeu um homem que dirigia um carro de luxo com 800 quilos de maconha. A apreensão ocorreu na última sexta-feira (2) nas proximidades da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a cerca de 230 quilômetros da capital Campo Grande. Além da droga, o veículo de luxo também foi apreendido.



Segundo a polícia, os agentes federais flagraram o automóvel em alta velocidade durante uma fiscalização de rotina. Ao verificarem a placa, perceberam que a numeração pertencia a outro carro, este com registro de roubo.



O veículo entrou em uma estrada de terra e foi seguido pelos agentes da PF. Os policiais flagraram o suspeito perto de um milhares. O homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas.





