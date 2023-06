Aline Macedo Aline Macedo

O projeto em tramitação na Alerj para obrigar grandes embarcações atracadas ou fundeadas nos portos do Rio a instalarem barreiras de contenção atraiu apoio além da área ambiental. Uma carta do delegado Rodrigo Coelho, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, diz que o aumento de fiscalização "(...) permitirá o encontro, ainda que fortuito, de materiais ilícitos" — tais como drogas e insumos para sua fabricação, e armas usadas por criminosos.

"(...) assim como drogas e armas, o meio ambiente se encontra vulnerável pela deficiência fiscalizatória em Portos deste estado, jogado à sorte de todo tipo de material com potencial poluidor, a exemplo de drogas e outros produtos químicos, circulando sem mecanismos rígidos de controle, não obstante todos os esforços dos órgãos responsáveis, a exemplo das combativas Receita e Polícia Federal, cuja estrutura é incapaz de satisfazer a demanda que envolve a questão", diz trecho do documento.

