Dezenas de passageiros do Metrô de São Paulo enfrentam uma manhã de caos nesta quinta-feira (23) na capital paulista. Por conta da paralisação do Sindicato dos Metroviários as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata seguem paralisadas e apenas a 4-Amarela e 5-Lilás estão operando normalmente.

Segundo relatos de passageitos, houve uma supresa ao chegar na plataforma de embarque esta manhã. Após isso, a aglomeração em frente as estações na tentativa de conseguir um transporte alternativo se iniciou.

"Fui pega de surpresa porque não estava sabendo que a estação estava fechada", disse uma passageira na estação Tatuapé - Linha 3-Vermelha a TV Globo..

Já na estação Jabaquara, dezenas de passageiros formam fila e tentam embarcar de ônibus no terminal próximo à estação, que, até agora, segue funcionando normalmente.

Segundo a SPTrans as duas linhas e o reforço da frota, de 13 já existentes não foi suficiente para dar conta da demanda de passageiros.

Devido a paralisação de parte dos funcionários do metrô, a CPTM, que opera normalmente, registra lotação, além de longas filas para acessar as catracas de embarque.

Além disso, os passageiros relatam o valor exorbitante das viagens por aplicativo. Por exemplo, uma viagem do Tucuruvi até o Jabaquara estava custando cerca de R$ 180 essa manhã.

CPTM e EMTU

Segundo a CPTM, os trens da companhia estão circulando normalmente, mas as transferências para as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô permanecerão fechadas.

As transferências com as linhas 4-Amarela e 8-Diamante funcionarão normalmente nas estações Luz e Barra Funda.

De acordo com a EMTU, as linhas operam normalmente e, segundo a companhia, haverá um reforço principalmente as integradas ao Metrô e à CPTM.

O rodízio municipal de veículos foi suspenso.

A Zona Azul e a proibição de circulação de carros nos corredores de ônibus continuam valendo, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Veja quais as mudanças em linhas de ônibus

Linhas criadas

Metrô Tucuruvi - Praça do Correio (circular)

Metrô Santana - Praça do Correio (circular)

Linhas reforçadas

175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

157P/10 Metrô Santana - Ana Rosa

2104/10 Metrô Santana - Term. Pq. D. Pedro II

5290/10 Div. de Diadema - Term. Pq. D. Pedro II

5106/10 Jd. Selma - Largo São Francisco

574A/10 Americanópolis - Largo do Cambuci

118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

9300/10 Term. Casa Verde - Term. Pq. D. Pedro II

107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

208V/10 Term. A.E. Carvalho - Term. Pq. D. Pedro II

1177/10 Term. A.E. Carvalho - Luz

233A/10 Jd. Helena - Term. Vila Carrão

4310/10 ET Itaquera - Term. Pq. D. Pedro II

Linhas alteradas

A linha 178Y/10 Vila Amélia - Metrô Jardim São Paulo foi prolongada até o Metrô Santana, onde há mais opções de linhas de ônibus municipais para a integração.

As linhas 5022/10 Vila Santa Margarida

Jabaquara, 5018/10 Shopping Interlagos

Jabaquara e 5018/31 Shopping Interlagos

Jabaquara deverão operar em sistema circular no Metrô Jabaquara.

