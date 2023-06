redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Mulher estava acompanhada de netos em corrida. Vítima registrou boletim de ocorrência

Uma mulher de 47 anos registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de injúria racial durante uma corrida de aplicativo. O caso ocorreu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, na noite desta sexta-feira (2).

A mulher estava acompanhada dos netos no momento da corrida. Na ocorrência, ela relatou que o motorista estava indo na direção errada. Ao questioná-lo sobre o itinerário, solicitou que ele parasse o veículo.

Ao deixar a passageira, o motorista, segundo a vítima, ofendeu a senhora e as crianças com ofensas racistas.

“Seus macacos, nunca deviam sair do mato”. Ela relatou na denúncia, segundo o Metrópoles, que o condutor deletou do celular dela fotos que a vítima tirou da ocasião.

