Reprodução/ Redes Sociais A pedagoga Adrielly Thauana foi vítima de feminicídio

A pedagoga Adrielly Thauana foi morta a facadas pelo marido, Junior Gomes, em Santa Rita, no Distrito Federal, na noite desta sexta-feira (2). Com a chegada da polícia, o homem enfioi a faca no próprio peito. Ele foi levado ao hospital, onde está entubado.

Por volta das 20h30, a equipe da Polícia Militar foi acionada pelo irmão de Adrielly quando realizava uma ronda nas ruas do bairro onde o feminicídio ocorreu. O irmão avisou aos agentes que a vítima estava sendo agredida pelo companheiro dentro de casa.

Gomes tentou impedir a entrada dos policiais na residência e os agentes tiveram que pular o muro do local. Dentro da casa, os federais encontraram a pedagoga caída no chão e esfaqueada. Neste momento, o agressor pegou a faca e enfiou no próprio peito.

Equipe dos Bombeiros do DF socorreram o rapaz, que foi levado ao Hospital Regional de Gama. Segundo a polícia, o homem está em situação estável, mas segue entubado no centro cirúrgico, sob escolta hospitalar.

