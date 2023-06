Divulgação - 25.11.2022 Um dos participantes do grupo neonazista é o adolescente de 16 anos responsável por invadir escolas de Aracruz (ES).

Uma operação da Polícia Federal cumpre nesta sexta (2) mandados de busca e apreensão contra envolvidos em um grupo neonazista de aplicativo de mensagens. A PF apontou que um dos participantes do grupo é o adolescente de 16 anos responsável por invadir escolas na cidade de Aracruz (ES) em novembro de 2022.

Os investigadores identificaram o grupo após a apreensão do celular do autor do atentado. Entre as mensagens compartilhadas pelos integrantes havia conteúdo de "extremismo violento ideologicamente motivado com divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas”.

Dois integrantes do grupo já foram identificados e estão sendo investigados pela PF pelos crimes de corrupção de menores e homicídio qualificado. Os mandados de busca e apreensão ocorrem nos estados de São Paulo e Pernambuco.





















O ATENTADO DE ARACRUZ



Na manhã do dia 25 de novembro de 2022, o adolescente de 16 anos realizou um atentado em duas escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. O ataque deixou três pessoas mortas e 13 feridas. Armado com roupas similares as do Exército, o autor do atentado arrombou o cadeado do portão da escola pública Primo Bitti e foi direto à sala dos professores, onde efetuou os primeiros disparos. Em seguida, ele se deslocou até a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), no mesmo bairro, e disparou contra os alunos.

O assassino utilizou o carro do pai, um Renault Duster dourado com a placa coberta. A arma do crime, segundo a Polícia Militar foram duas, uma pistola .40 e um revólver 38. Um dos equipamentos pertencia ao pai, que é policial militar.