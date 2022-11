Reprodução / Google Maps - 25.11.2022 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti registrou ataque a tiros

Após um atirador matar três pessoas e ferir ao menos onze na manhã desta sexta-feira (25) , em Aracruz , no Espírito Santo . Informações preliminares da Polícia Militar apontam que o autor do atentado é um aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti. Segundo a polícia, o jovem fugiu de carro depois do ataque. Ele esta sendo procurado.

Leia também Ataque a tiros em duas escolas no ES deixa 3 mortos e 11 feridos

Em um áudio gravado por um policial – que foi confirmado pela corporação – ele conta o que se sabe sobre a dinâmica do crime até o momento.

"Tivemos um atentado cometido por um aluno, um adolescente, que estuda no turno da tarde no Colégio Bitti. Ele teria entrado na escola, na sala dos professores e também em outras salas, com uma pistola e vários carregadores. Atingiu seis pessoas e duas tiveram o óbito confirmado no local", conta o capitão Alexandre.

"O adolescente, depois, em um veículo Renault Duster dourado e com placas tampadas, foi ao outro colégio. Lá, ele fez a mesma coisa, e atingiu cinco pessoas. Um óbito no local."

Segundo a PM, o jovem já teria sido identificado. Uma operação foi montada para tentar encontrar o rapaz.

Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o titular da pasta, coronel Márcio Celante, está a caminho de Aracruz. Para atender a ocorrência foram acionadas as polícias Civil e Militar, além de o Corpo de Bombeiros.



Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, lamentou o ataque pelas redes sociais. " Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos", escreveu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.