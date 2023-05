Reprodução/CNN Brasil Trânsito em SP

A prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na cidade nesta segunda-feira (29) após a p aralisação de motoristas e cobradores de nove empresas de ônibus que atrasaram a saída dos veículos no início da manhã. Por conta disso, carros com placas finais 1 e 2 devem circular normalmente.

Leia também Paralisação de motoristas atrasa saída de ônibus em SP, diz SPTrans

Entenda as regras do rodízio de veículos, de acordo com o final da placa:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

Entenda



Uma paralisação realizada por motoristas e cobradores atrasou a circulação de cerca de nove empresas de ônibus durante a manhã desta segunda-feira (29) em São Paulo. Segundo a SPTrans, a operação dos veículos começou a ser normalizada por volta das 5h40.

Veja quais são as empresas

Viação Grajaú;

MobiBrasil;

Viação Campo Belo e KBPX (Zona Sul);

Transppass e Gato Preto (Zona Oeste);

Sambaíba e Santa Brígida (Zona Norte);

Metrópole 3 (Zona Leste).

Apesar destas, as demais empresas que atuam na capital paulista operam normalmente desde o início do dia.

A demora na saída dos veículos ocorreu após uma paralisação parcial de motoristas que cobradores por uma reajustes salariais.

A SPTrans informou que acionou o policiamento e que vai registrar um Boletim de Ocorrência para responsabilizar possíveis envolvidos no motim, que interrompeu um serviço essencial à população.

Ainda de acordo com a empresa, não houve respeitos por parte dos colaboradores ao prazo legal de 72 horas para comunicação oficial antecipada à população e ao órgão gestor sobre paralisação no serviço.

Já o Sindmotoristas afirma que a parlisação realizada nesta segunda (29) foi decidida durante assembleias com trabalhadores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.