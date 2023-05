ig iG Último Segundo

Uma bebê caiu de nove meses caiu um prédio em Curicica, no Espírito Santo e ficou em estado grave. A criança foi socorrida pelos tios, que a encontraram já desacordada. A suspeita é de que ela tenha sido arremessada do terceiro andar do edifício onde mora.

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada como um possível caso de violência doméstica. A corporação ainda informou através de nota que o bebê foi socorrido pela tia e levada a um hospital em Campo Grande. De acordo com a parente, a sobrinha caiu em frente aos pés dela.

"Eu tava em casa na hora do ocorrido, quando eu ouvi os gritos a minha reação foi descer correndo. Aí meu carro tava do lado de fora, a gente só entrou no carro com a minha sobrinha e minha irmã. No primeiro momento, eu só olhei pra criança pra socorrer. Depois eu só vi o pai correndo, meio desesperado", contou o tio da criança para a TV Gazeta.

A tia disse que encontrou a sobrinha e começou a fazer massagem cardíaca.

"Ela tava roxa, ela tava dura. Aí eu pressionei o peito dela, meu irmão foi orando, e ela não reagia, não respirava. E aí quando chegou em Campo Grande ela começou a chorar", explicou a tia a TV Gazeta.

O pai é o suspeito de ter arremessado a bebê. Segundo as testemunhas, ele sofre de problemas psicológicos.

"O que eles contam é que meu irmão ia lançar um lixo lá de cima, em cima de um ônibus que passava na rua. Segundo a mãe, ela avançou pra frente pra ele não fazer isso. Só ela que tava com a criança no colo. Aí nisso dela fazer essa movimentação pra ele não fazer isso a criança caiu. É a versão que eles contam", disse o tio.

A menina foi transferida para o Hospital Infantil Milena Gottardi pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e depois para o Himaba.

Segundo os tios, a bebê quebrou uma perna e está com um coágulo no cérebro, mas está respondendo bem ao tratamento.

