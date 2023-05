Reprodução: redes sociais - 25/05/2023 Cavalos da PM fugindo

Três cavalos da Polícia Militar de São Paulo fugiram pela avenida Sapopemba, na zona leste da capital paulista. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (24) e foi divulgado nas redes sociais.

Os animais são do Comando de Choque da PM e fugiram de agentes. Os cavalos estavam parados quando um deles se assustou e deu um coice em um militar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse, através de nota, que os cavalos pertencem ao Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”. O incidente ocorreu próximo ao Hospital Sapopemba, na Avenida Claudio Augusto Fernandes.

Durante a fuga dos animais, um motociclista foi atingido, mas não ficou ferido. O policial que levou o coice foi levado ao hospital e passa bem.

Os cavalos foram encontrados dentro do Hospital Estadual de Sapopemba e outro na Rua João Pires Monteiro. Dois animais ainda apresentaram escoriações leves.

Ainda, foi aberto um procedimento pela Corregedoria da PM para apurar o incidente, como animais fugiram e a responsabilidade dos agentes.

