Trem descarrilha em São Paulo

Um trem de carga da MRS Logística descarrilhou na madrugada deste sábado (3) próximo à estação Tatuapé, afetando as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM, que estão paralisadas. Não há registro de feridos.

Dos 27 vagões, 16 descarrilharam. O trem levava itens para siderurgia como bobinas e areia. Em nota ao Diário do Transporte, a MRS disse que, ao todo, 10 vagões levavam bobinas de aço e 4 tranportavam areia.

Os passageiros que precisam usar as linhas estão lidando com ônibus lotados.



A CPTM informou que disponibiliza ônibus do serviço PAESE entre as estações Tatuapé-Itaquera, Tatuapé-Eng. Goulart, para as linhas Coral e Safira. Já para a linha Jade, que liga ao aeroporto, não há alternativas.

Na Linha 11-Coral, os trens circulam em dois loops: entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera e Tatuapé e Luz, ficando interditado o trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

Já na Linha 12-Safira, os trens circulam em dois loops: entre Calmon Viana e Engenheiro Goulart e Tatuapé e Brás, ficando interditado o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé.

