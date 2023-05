Reprodução/redes sociais O caso ocorreu na última semana, no bairro Santa Tereza, região central do Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu duas suspeitas de aplicarem golpe no turista chileno Ronald Rafael Sobarzo , e seu amigo Andreas Ignácio Orellana Puiz . As duas mulheres, que são garotas de programa, são acusadas de terem aplicado o golpe "boa noite Cinderela", que acarretou na morte de Sobarzo e deixou Puiz ferido.



Tuane Silva da Costa e Davina Cristian de Moreas Melo foram detidas pelos agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo as autoridades, elas teriam aplicado o golpe na madrugada de sábado para domingo, no dia 14 de maio, na Região Central do Rio . Os policiais suspeitam que as duas mulheres teriam dopado Sobarzo e Puiz , e os jogados do alto do Mirante Rato Molhado. A queda foi fatal para Ronald , e deixou seu amigo ferido.

Os dois amigos foram flagrados entrando em um carro com Tuane e Davina , na Lapa. Eles foram rumo a Santa Tereza, local onde o crime aconteceu. As autoridades investigam se o motorista teve algum envolvimento no caso. Em entrevista à CNN, a delegada Patricia Alemany disse que já teve acesso às câmeras de segurança.

A Polícia Civil ouviu os bombeiros na última sexta-feira (19), que socorreram os dois turistas chilenos. Uma das suspeitas é que eles tenham sido jogados de uma altura superior a três metros.

Andrés Orellana Ruiz segue internado em um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro , e está em estável, sem risco de vida. Ele é considerado como a testemunha-chave do caso, e deverá ser ouvido formalmente quando receber alta.

Ronald Tejeda Sobarzo foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Soberzo morreu na última quarta-feira (17).



