Reprodução: Redes Sociais Colisão no Viaduto do Gasômetro

Uma gestante caiu ao colidir o carro contra a grade de proteção do Viaduto do Gasômetro localizado no Brás , Centro de São Paulo. O acidente ocorreu às 9h27 da manhã desta terça-feira (16), segundo o Corpo de Bombeiros .

A mulher caiu de uma altura de 10 metros. Ela fraturou a perna, teve ferimentos na cabeça e foi levada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia-22.

Três viatura e o helicóptero estiveram no local do acidente. Segundo os bombeiros, não se sabe o motivo da colisão. Não há também mais informações sobre o estado de saúde da grávida .

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) também esteve no local e informou ao resgate sobre a queda da mulher.

