Deputados bolsonaristas receberam com aplausos e comemoraram a soltura do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão saiu nesta quinta-feira (11), após Moraes entender não haver motivos para a manutenção da prisão e estipular medidas cautares ao ex-ministro.

Na subcomissão de Combate à Censura, instalada nesta quinta na Câmara, parlamentares aplaudiram a notícia e, aos gritos, comemoraram a decisão do STF. O grupo, porém, é formado apenas por deputados bolsonaristas.

A decisão foi recebida pelos parlamentares presentes na Câmara dos Deputados com aplausos





Nas redes sociais, outros parlamentares se pronunciaram mostrando contentamento com a decisão.

Recebi agora a excelente notícia de que Anderson Torres será solto.

Que ela possa se restabelecer junto de sua esposa e seus filhos que tanto o aguardam.



Continuaremos rezando por essa família.





Finalmente Anderson Torres será posto em liberdade. Aplausos efusivos aqui na audiência pública ao ouvirmos essa notícia. Ele usará tornozeleira e deverá ficar afastado do cargo de delegado da polícia federal.

Boa notícia. Anderson Torres não se enquadrava em hipótese de prisão preventiva, jamais deveria ter sido preso, mas ainda assim uma boa notícia. Avante!

Decidiu pelo óbvio! Não deveria nem ter sido preso.

A decisão também foi comentada pelo deputado André Janones (Avante-MG). Ele não se colocou contra a soltura do ex-ministro, mas disse que vai esperar Anderson Torres na CPMI dos Atos Antidemocráticos. A comissão deve ser instalada na próxima quarta-feira (17).

Partidos da base governista querem colocar Torres como investigado na participação dos ataques aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Deputados e senadores já articulam a convocação do ex-ministro da Justiça para prestar depoimento no Congresso. A expectativa é que a oitiva de Anderson Torres seja uma das primeiras realizadas pelo grupo de investigação.

URGENTE: Anderson Torres ACABA de ser colocado em liberdade! Tá livre do Xandão, mas vai ter que me enfrentar cara a cara na CPMI: se eu for indicado, será o PRIMEIRO convocado pra depor.













Decisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (11) a soltura do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes acolheu o pedido da defesa do ex-ministro e disse que a finalidade da prisão foi cumprida.

Alexandre de Moraes ainda determinou que Anderson Torres cumpra medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição da posse e porte de armas. Torres ainda deverá se apresentar à Justiça toda semana e está proibido de sair do Distrito Federal.

Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres estava preso no Batalhão da Polícia Militar do DF desde o dia 14 de janeiro. Ele é acusado de ter sido conivente com os ataques a praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Na época, Torres era secretário de Segurança Pública do DF e estava em férias com a família nos Estados Unidos no dia dos ataques. Desde então, a defesa do ex-ministro tem tentado um habeas corpus.

