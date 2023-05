redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Mauro Cid é suspeito de movimentar dinheiro em conta nos EUA, diz TV

Os novos advogados de Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), solicitaram acesso aos documentos do processo em que ele é acusado de fraudar o cartão de vacinas do ex-presidente, entre outras suspeitas.

Os advogados, Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore , assumiram o caso hoje, após Mauro Cid fazer mudanças em sua equipe de defesa, deixando o advogado Rodrigo Roca .

O advogados afirmaram que irão se manifestar nos autos do processo e respeitam o Supremo Tribunal Federal .

Mauro Cid ocupava o cargo de ajudante de ordens, que é uma função prestigiosa nas Forças Armadas , e esteve ao lado de Bolsonaro durante seu mandato. Na semana passada, ele foi preso pela Polícia Federal , e seu celular foi apreendido.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.