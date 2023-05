Divulgação Megaoperação cumpre mais de 200 mandados de prisão em 13 estados

O Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, que reúne diferentes Ministérios Públicos pelo Brasil, realiza uma megaoperação contra facções criminosas e cumpre mais de 200 mandados de prisão em 13 estados.

No total, são 228 mandados de prisão e 223 de busca e apreensão no Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Paraná, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Segundo o MP-SP, o objetivo da ação é "desarticular organizações criminosas violentas que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais, efetuar prisões de seus integrantes e coletar provas das práticas delituosas detectadas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público brasileiro".

O MP mineiro afirmou que as facções enviavam "milhares de quilos de maconha e cocaína" para Minas Gerais. "A organização criminosa utilizava rotas que dificultavam a fiscalização policial, bem como realizava o transporte das substâncias entorpecentes em carros de luxo e adulterados (clone), que vinham escoltados, com o fim de dificultar a ação das forças de segurança pública", informou.

Participam da ação mais de mil agentes, sendo eles das polícias Civil (PC), Militar (PM), Penal e Rodoviária Federal (PRF). Além disso, 43 promotores de Justiça e 40 servidores dos Gaeco's (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) dos MPs também fazem parte da operação.

As facções criminosas alvo da ação ainda não foram identificadas pelos MPs, assim como a identidade das pessoas que foram detidas.

