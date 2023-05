Reprodução Ex-vereador do Rio, Marcello Siciliano, se apresentava como empresário candidato ao Nobel da Paz

A Polícia Federal deflagrou uma operação ontem (3) para investigar suposta fraude nos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro , seus familiares e assessores.

Entre os envolvidos na investigação, está Marcello Siciliano (Progressistas) , ex-vereador da capital carioca e que também é mencionado no inquérito sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes .

De acordo com a investigação, o ex-vereador do Rio de Janeiro foi procurado por Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para emitir um certificado falso de vacinação em Duque de Caxias .

O documento seria para a esposa de Cid, Gabriela Santiago Ribeiro Cid , e teria funcionado como uma "troca de favores" para Siciliano.

Suspostas mensagens teriam sido trocadas entre eles e indicam que Siciliano teria pedido ajuda para "resolver um problema com o visto de entrada nos Estados Unidos" por conta de seu envolvimento na investigação sobre o caso Marielle.

Em 2018, Siciliano foi apontado por uma testemunha como mandante do crime contra a vereadora, mas a Polícia Civil e o Ministério Público do RJ não o consideram suspeito ou investigado no caso.

Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão na época e negou envolvimento, alegando que estavam tentando matá-lo "com o mesmo tiro" que assassinou Marielle.

Reprodução Ailton Barros é militar da reserva e tentou se eleger como deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Rio

O militar da reserva e ex-candidato a deputado estadual Ailton Barros (PL-RJ) revelou ter o conhecimento de quem mandou assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), em 2018. A fala foi feita em áudio enviado ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

A Polícia Federal prendeu Ailton e Mauro nesta quarta-feira (3) durante a Operação Venire. A PF investiga fraudes em cartões de vacinação de Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, da filha do casal, Laura Bolsonaro, e de outras pessoas do entorno do antigo mandatário do país.

A declaração do militar da reserva sobre Marielle foi encontrada em conversa interceptada pelos policiais federais. Porém, não há qualquer elo com a apuração em relação a investigação dos cartões de vacina.

