Avaaz Divulgação: Mochilas vazias (35) em memória às vítimas de atentados nas escolas no país (crimes de ódio na internet) Avaaz apoia PL das Fake News

As mochilas vazias instaladas em frente ao Congresso Nacional , em Brasília, lembram as vítimas da violência em escolas de todo o país, na manhã desta terça-feira (2) -- casos são reflexos de crimes de ódio (bullyng, boatos, fake news, calúnias, difamação) que se espalham sem regulaçãa pela internet.

O movimento cívico Avaaz contabilizou que 35 jovens morreram em ataques desde 2012 no país.

O ato aconteceno dia da votação do Projeto de Lei 2630, conhecido como o PL das Fake News.

A proposta torna a divulgação de notícias falsas pela internet como crime

Uma pesquisa encomendada pela Avaaz revelou que 93,7% dos entrevistados acreditam que as redes sociais são inseguras para crianças e adolescentes

Outros 75% apontaram que a falta de regulamentação das redes sociais contribui para os recentes casos de violência em escolas brasileiras.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.