O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou na noite deste sábado, 29, que a extradição de Thiago Brennand é a "vitória da Justiça sobre a impunidade" e pediu "que o fato sirva de mensagem contra outros agressores". Dino se manifestou por meio do Twitter e chamou o empresário de "notório agressor de mulheres".



"Notório agressor de mulheres já no Brasil, trazido pela Polícia Federal, depois de ter fugido do nosso país. Vitória da Justiça sobre a impunidade. Parabéns a todos da nossa equipe e de outros órgãos, que efetivaram a cooperação jurídica internacional. Que o fato sirva de mensagem contra outros agressores", escreveu.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, parabenizou Dino e a Polícia Federal pela extradição de Brennand. "Caso exemplar para que as mulheres não deixem de acreditar na Justiça nem se calem diante dos agressores" , publicou Cida.

Thiago Brennand é acusado dos crimes de estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado. Ele desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no final da tarde de ontem de um voo da Air France vindo dos Emirados Árabes , onde estava foragido.

Por ter reagido à prisão nos Emirados Árabes, o empresário viajou escoltado por agentes da PF com treinamento em artes marciais. Depois do desembarque e de passar pela alfândega, Brennand entrou em uma viatura com policiais armados para ser conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no bairro da Lapa. Outras duas viaturas integravam o comboio.

Brennand irá realizar exame de corpo delito e aguardar a audiência de custódia neste domingo, 30, na qual o juiz verificará se houve alguma ilegalidade na prisão. Em seguida, o empresário será encaminhado a um Centro de Detenção Provisória.

