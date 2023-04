Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/04/2022 Polícia Militar

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) aponta que 59% dos brasileiros avaliam o trabalho da Polícia Militar em seus estados como positivo. No entanto, 10% consideram o trabalho da corporação negativo. Os outros 28% são neutros.

O estado de Santa Catarina é onde a PM tem maior aprovação, com 74% de avaliações positivas. Logo depois estão Ceará (71%) e Mato Grosso do Sul (67%).

Do outro lado, o Rio de Janeiro lidera na rejeição, totalizando 18% com avaliações negativas sobre a PM e 41% de neutros. O estado de Pernambuco soma 13% de opiniões negativas. Na sequência, Piauí e Bahia aparecem com 12%.

Segundo o levantamento, aqueles com maior renda foram os que mais consideraram a corporação positiva, chegando a 61%, já entre os entrevistados com menor renda, as avaliações positivas somaram 55%.

Em relação às raças, os negros totalizaram 55% na aprovação da Polícia Militar, já entre brancos e pardos as respostas positivas chegaram a 60%.

A pesquisa da Genial/Quaest foi realizada entre os dias 13 e 16 de abril com 2.015 eleitores a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

