A quarta fase da Operação Mensageiro deflagrada nesta quinta-feira (27) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em cidades do estado de Santa Catarina investiga políticos e servidores públicos envolvidos em um esquema de corrupção no desvio de verbas públicas.

Segundo os agentes, o grupo atuava em várias prefeituras em diferentes regiões do estado. Desde o início da manhã, dois prefeitos, um vereador, um secretário municipal, além de vários servidores já haviam sido detidos.

No total, os agentes estão cumprindo 18 mandados de prisão preventivas e 65 mandados de busca e apreensão em, pelo menos, 12 cidades. Hoje, uma das prisões ocorreu na capital do país, Brasília. Em outras fases da operação sete prefeitos foram presos.

Veja onde os mandados de prisão estão sendo cumpridos, conforme divulgação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC):

Imaruí Presidente Getúlio Três Barras Gravatal Guaramirim Schroeder Ibirama Major Vieira Corupá Bela Vista do Toldo Braço do Norte Massaranduba

Quem já foi preso na operação?

Até o momento, os agentes prenderam em Corupá, localizada no norte do estado, o prefeito Luiz Carlos Tamanini (MDB). Já no município de Três Barras, o vereador Edenilson Engel (PSD) foi detido. Em Ibirama, o prefeito da cidade Adriano Poffo (MDB), e o secretário de Administração, Fábio Fusinato, foram presos.

Ainda de acordo com as informações, em Guaramirim a ação realizou a prisão do Diretor da Águas de Guaramirim, Osni Denker, e a Secretária-Adjunta de Administração e Finanças, Patrícia Malko, responsável pelo setor de licitações do município.

Iniciada no fim de 2022, a operação já cumpriu 196 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva contra investigados. Por determinação legal, a nova fase da operação ocorre em segredo de justição, informou o MPSC.

