Reprodução/TV Globo - 26.04.2023 Tiroteio entre suspeitos e policiais militares terminou com mortos em Novo Gama, na divisa de Goiás com o Distrito Federal

Pelo menos sete suspeitos morreram em uma ação da Polícia Militar (PM) no início da madrugada desta quarta-feira (26) em Novo Gama , na divisa de Goiás com o Distrito Federal (DF). Segundo os agentes, o grupo, que trocou tiros com os PMs, planejava assaltar a uma praça de pedágio na região.

O confronto com os suspeitos ocorreu na Zona Rural do município, onde a quadrilha estava escondida, de acordo com os militares de Goiás, que agiram em conjunto com com agentes do Distrito Federal .

Segundo a corporação, ao avistar os policiais, o bando reagiu e iniciou um tiroteio. Apesar da mortes, nenhum policial se feriu.

Os agentes realizaram buscas na mata na região e utilizaram helicóptero da PM do DF para vasculhar as redondezas.

No local onde os criminosos estavam escondidos foram apreendidos quatro veículos roubados, 11 armas de fogo, munição e explosivos. A polícia acredita que os objetos seriam usados para detonar o cofre do pedágio

A quadrilha tinha integrantes de estados como Goiás, Maranhão, Piauí e do DF.

